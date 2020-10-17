Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Freiburg - Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Werder Bremen maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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