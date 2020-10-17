17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Liverpool maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftası Merseyside derbisine sahne olacak. sahasında son şampiyon 'u konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Formda Everton, son olarak 'ya 7-2 mağlup olan Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Liverpool maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Gomes, Allan, Doucoure, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

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