İngiltere Premier Lig'in 5. haftası Merseyside derbisine sahne olacak. Everton sahasında son şampiyon Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Formda Everton, son olarak Aston Villa'ya 7-2 mağlup olan Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Liverpool maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Gomes, Allan, Doucoure, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

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