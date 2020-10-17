İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Crotone ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Crotone ile Juventus karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CROTONE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crotone - Juventus maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:45 beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

CROTONE - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crotone: Cordaz, Golemic, Marrone, Magallán, Reca, Petriccione, Cigarini, Messias, Molina, Simy, Siligardi

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, MerihDemiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski

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