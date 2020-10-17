17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Southampton maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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