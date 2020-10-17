Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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