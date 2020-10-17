Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Augsburg - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - RB Leipzig maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg: Rafal Gikiewicz, Raphael Framberger, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Iago, Andre Hahn, Rani Khedira, Carlos Gruezo, Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch, Florian Niederlechner

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Nordi Mukiele, Willi Orban, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Alexander Sörloth, Emil Forsberg

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