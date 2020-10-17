Augsburg - RB Leipzig | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - RB Leipzig maçı 16:30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch

Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg

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