17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - RB Leipzig | CANLI

Augsburg - RB Leipzig | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - RB Leipzig maçı 16:30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

AUGSBURG - RB LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Augsburg: Gikiewicz, Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen, Hahn, Khedira, Strobl, Caliguri, Jensen, Gregoritsch

Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino, Mukiele, Olmo, Nkunku, Forsberg

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