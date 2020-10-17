Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Arminia Bielefeld ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Arminia Bielefeld ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARMINIA BIELEFELD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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