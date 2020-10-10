10 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

'nde heyecan devam ediyor. ile A Ligi 4. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde günün kritik maçlarından biri de ile arasında oynanacak. Maç öncesi birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UKRAYNA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Almanya maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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