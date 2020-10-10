UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna ile Almanya A Ligi 4. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde günün kritik maçlarından biri de Ukrayna ile Almanya arasında oynanacak. Maç öncesi birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ukrayna - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UKRAYNA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Almanya maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DİĞER