UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile İsviçre A Ligi 4. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde günün kritik maçlarından biri de İspanya ile İsviçre arasında oynanacak. Maç öncesi birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İspanya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - İsviçre maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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