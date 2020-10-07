Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Portekiz ile İspanya hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi maçın yayını hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - İspanya maçı 7 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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