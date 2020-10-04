04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton - Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Fulham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor Web üzerinden canlı izlenebilecek.

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Patrício, Saïss, Coady, Boly, Vinagre, Moutinho, Neves, Semedo, Neto, Jiménez, Traoré

Fulham: Areola, Bryan, Ream, Hector, Odoi, Anguissa, Cairney, Cavaleiro, Onomah, Kebano, Mitrovic

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