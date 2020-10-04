İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Wolverhampton ile Fulham karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Wolverhampton ile Fulham karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Fulham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor Web üzerinden canlı izlenebilecek.

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Patrício, Saïss, Coady, Boly, Vinagre, Moutinho, Neves, Semedo, Neto, Jiménez, Traoré

Fulham: Areola, Bryan, Ream, Hector, Odoi, Anguissa, Cairney, Cavaleiro, Onomah, Kebano, Mitrovic

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