Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Augsburg zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Wolfsburg, Augsburg ile karşılaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLFSBURG - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Augsburg maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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