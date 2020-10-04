Fransa 1. Ligi 6. hafta mücadelesinde Strasbourg ile A Milli Takımımızın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Strasbourg deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Strasbourg: Kamara, Caci, Mitrovic, Simakan, Lala, Sissoko, Djiku, Bellegarde, Thomasson, Ajorque, Chahiri,

Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Araújo, Burak Yılmaz

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