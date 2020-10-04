04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Strasbourg - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2020

Fransa 1. Ligi 6. hafta mücadelesinde ile A Milli Takımımızın yıldız isimleri , , ve 'nın formasını giydiği karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. , , ve 'nın formasını giydiği , deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Strasbourg: Kamara, Caci, Mitrovic, Simakan, Lala, Sissoko, Djiku, Bellegarde, Thomasson, Ajorque, Chahiri,

Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Araújo, Burak Yılmaz

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Milan - Spezia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Milan - Spezia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Parma - Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Parma - Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör