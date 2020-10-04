İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Southampton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Southampton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Southampton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton - West Bromwich maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Southampton: McCarthy, Bertrand, Vestergaard, Bednarek, Walker-Peters, Djenepo, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Ings, Adams

West Bromwich: Johnstone, Townsend, O'Shea, Bartley, Ajayi, Furlong, Diangana, Livermore, Sawyers, Pereira, Robinson

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