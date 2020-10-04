İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, Osasuna deplasmanına konuk oluyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Osasuna ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

OSASUNA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna - Celta Vigo maçı 4 Ekim Pazar günü saat 13:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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