04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna - Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

'nın 5. hafta mücadelesinde Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği , deplasmanına konuk oluyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Osasuna - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

OSASUNA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna - Celta Vigo maçı 4 Ekim Pazar günü saat 13:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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