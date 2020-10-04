İtalya Serie A'nın 3. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Spezia karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Milan ile Spezia karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Spezia maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo

Spezia: Rafael; Marchizza, Erlic, Chaboy, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi

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