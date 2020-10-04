04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan - Spezia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

İtalya Serie A'nın 3. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Spezia maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, , Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo

Spezia: Rafael; Marchizza, Erlic, Chaboy, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi

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