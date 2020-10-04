İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Tottenham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 18:30'da S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Rashford, Fernandes, Greenwood, Martial

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Sánchez, Reguilón, Celso, Winks, Højbjerg, Doherty, Kane, Moura

DİĞER