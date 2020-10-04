Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü'nin formasını giydiği Leicester City, West Ham United ile karşılaşacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisi bulunan müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak olan Leicester City - West Ham United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'dan canlı yayınlanacak.
LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Justin, Ayoze, Tielemans, Mendy, Maddison, Barnes, Vardy
West Ham: Fabianski, Johnson, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Antonio
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