04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City - West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ve 'nün formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız ile 'nin formasını giydiği , ile karşılaşacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisi bulunan müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak olan Leicester City - West Ham United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'dan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Justin, Ayoze, Tielemans, Mendy, Maddison, Barnes, Vardy

West Ham: Fabianski, Johnson, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Antonio

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