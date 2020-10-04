İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Lazio ile Inter karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Inter maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

LAZIO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Bastos, Francesco Acerbi, Patric; Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Adam Marusic; Luis Alberto; Ciro Immobile, Felipe Caicedo

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young; Stefano Sensi; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku

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