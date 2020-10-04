04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde , ile karşılaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Davies, Boateng, Süle, Pavard, Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Córdoba

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