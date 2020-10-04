Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Hertha Berlin zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Hertha Berlin ile karşılaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Davies, Boateng, Süle, Pavard, Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Córdoba

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