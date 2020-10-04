04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Barcelona - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'nın 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Sevilla maçı 4 Ekim Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Alba, Araújo, Piqué, Roberto, Jong, Busquets, Fati, Coutinho, Griezmann, Messi

Sevilla: Bono, Acuña, Carlos, Koundé, Navas, Rakitic, , Jordán, Ocampos, En-Nesyri, Suso

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