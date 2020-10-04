İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Sevilla maçı 4 Ekim Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto, Alba, Araújo, Piqué, Roberto, Jong, Busquets, Fati, Coutinho, Griezmann, Messi

Sevilla: Bono, Acuña, Carlos, Koundé, Navas, Rakitic, Fernando, Jordán, Ocampos, En-Nesyri, Suso

DİĞER