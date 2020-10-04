Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Liverpool maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet
Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Jota, Firmino, Salah
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