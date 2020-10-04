04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal - Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sheffield United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

rsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

Sheffield United: Ramsdale, Ampadu, Egan, Basham, Stevens, Osborn, Berge, Lundstram, Baldock, McGoldrick, McBurnie

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