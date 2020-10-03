03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nın 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel - Kaminski, Anton, Kempf - Endo - Castro, Managala - Silas, Sosa - Didavi, Kalajdzic

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Schick

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Werder Bremen - A. Bielefeld maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Werder Bremen - A. Bielefeld maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Köln - B. M'gladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Köln - B. M'gladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör