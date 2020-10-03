Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel - Kaminski, Anton, Kempf - Endo - Castro, Managala - Silas, Sosa - Didavi, Kalajdzic

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Schick

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