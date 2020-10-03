Stuttgart - Bayer Leverkusen | CANLI YAYIN

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına ASpor.com.tr olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LERİ

Stuttgart: Kobel, Mavropanos, Anton, Kempf, Endo, Wamangituka, Mangala, Castro, Sosa, Kaladzij, Didavi.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Sinkgraven, Tapsoba, Bender, Arias, Aranguiz, Diaby, Kerem, Wirtz, Bellarabi, Schick.

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