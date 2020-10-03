03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Bayer Leverkusen | CANLI YAYIN

Stuttgart - Bayer Leverkusen | CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nın 3. haftasında ile Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına ASpor.com.tr olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LERİ

Stuttgart: Kobel, Mavropanos, Anton, Kempf, Endo, Wamangituka, Mangala, Castro, Sosa, Kaladzij, Didavi.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Sinkgraven, Tapsoba, Bender, Arias, Aranguiz, Diaby, Kerem, Wirtz, Bellarabi, Schick.

ASpor CANLI YAYIN

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