İtalya Serie A'nın 3. haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo ile Crotone karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Crotone maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın yıldız isimleri Mert Müldür ile Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo ile Crotone karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Crotone maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CROTONE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Crotone maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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