03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Crotone maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo - Crotone maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

İtalya Serie A'nın 3. haftasında ve 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Crotone maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. A yıldız isimleri ile 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Crotone maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - CROTONE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Crotone maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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