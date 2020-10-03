03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leeds United - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leeds United - Manchester City maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper; Helder Costa, Klich, Phillips, Dallas, Harrison; Bamford, Rodrigo

Everton: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Foden; Bernardo Silva, Mahrez, Sterling

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