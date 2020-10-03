İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Leeds United ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leeds United - Manchester City maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper; Helder Costa, Klich, Phillips, Dallas, Harrison; Bamford, Rodrigo

Everton: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Foden; Bernardo Silva, Mahrez, Sterling

DİĞER