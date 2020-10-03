İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Brighton karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Everton ile Brighton kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Brighton maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Delph, Davies; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison

Brighton & Hove Albion: Ryan; White, Dunk, Webster; Lamptey, Lallana, Alzate, March; Trossard, Connolly, Maupay

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