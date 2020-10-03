03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Chelsea - Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Crystal Palace maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, James, Christensen, , Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Havertz, Werner, Abraham

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp, Ayew, Zaha

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