02 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli olacak!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

'ndeki tek temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine katılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde kura heyecanı başlıyor. temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi 2 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Temsilcimiz Demir Grup , kura çekimine 4. torbadan katılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kura çekimleri 2 Ekim Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Kura çekimi Avrupa Ligi'nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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