Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool - Arsenal maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Adrián, Milner, Williams, Gomez, Williams, Keita, Grujic, Jones, Jota, Minamino, Shaqiri,
Arsenal: Rúnarsson, Tierney, Magalhães, David Luiz, Saka, Ceballos, Willock, Maitland-Niles, Nelson, Nketiah, Pépé
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