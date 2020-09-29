İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Valencia kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Valencia maçı 29 Eylül Salı günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Alex Remiro, Andoni Gorosabel, Aritz Elustondo, Robin Le Normand, Aihen Munoz, Ander Guevara, David Silva, Mikel Merino, Portu, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal

Valencia: Jaume Domenech, Daniel Wass, Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamon, Jose Luis Gaya, Jason, Geoffrey Kondogbia, Uros Racic, Goncalo Guedes, Maxi Gomez, Manu Vallejo

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