29 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Getafe - Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

İspanya 'nın 4. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Betis maçı 29 Eylül Salı günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Djene, Suarez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata,

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Montoya, Canales, Carvalho, Rodriguez, Joaquin, Fekir, Iglesias

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