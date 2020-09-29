İspanya La Liga'nın 4. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Real Betis kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Getafe - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe - Real Betis maçı 29 Eylül Salı günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Olivera, Etxeita, Djene, Suarez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata, Enes Ünal

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Montoya, Canales, Carvalho, Rodriguez, Joaquin, Fekir, Iglesias

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