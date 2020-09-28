28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika | Premier Lig: Liverpool 3-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

Liverpool Arsenal'e geçit vermedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftasında , 1-0 geride düştüğü karşılaşmada 'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızılar'a galibiyeti getiren goller Mane, Robertson ve Jota'dan geldi.

'in 3. haftasındaki dev maçta son şampiyon ile , Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 28. dakikada , 34. dakikada Andrew Robertson ve 88. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. temsilcisinin 25. dakikada Alexandre Lacazette ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Liverpool bu sonuçla ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti ve Leicester City ile Everton'ın arkasında averaj farkıyla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 6 puanla 5. sırada kaldı.

PERŞEMBE GÜNÜ YİNE RAKİPLER

İki takım, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Lig Kupası'nda bir kez daha karşı karşıya gelecek.

'in 4. haftasında Liverpool, 4 Ekim Pazar günü TSİ 21.15'te deplasmanına konuk olacak, Arsenal ise aynı gün TSİ 16.00'da sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.

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