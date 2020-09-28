Liverpool-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Son şampiyon Liverpool sahasında Arsenal'i ağırlayacak. İki takım da bu sezon ligde 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Liverpool-Arsenal maçı hangi kanaldan CANLI olarak yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Liverpool evinde Arsenal ile karşılaşacak. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool-Arsenal maçı 28 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport'tan CANLI olarak yayınlanacak. Anfield'da oynanacak mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek.
LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.
Arsenal: Leno, Luiz, Gabriel, Kolasinac, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka, Willian, Aubameyang, Lacazette.
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