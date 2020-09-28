28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Liverpool-Arsenal maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Son şampiyon sahasında 'i ağırlayacak. İki takım da bu sezon ligde 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Liverpool-Arsenal maçı hangi kanaldan olarak yayınlanacak? İşte dev karşılaşma öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaşacak. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda olarak yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Arsenal maçı 28 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport'tan CANLI olarak yayınlanacak. Anfield'da oynanacak mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetecek.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Arsenal: Leno, Luiz, Gabriel, Kolasinac, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Saka, Willian, Aubameyang, Lacazette.

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