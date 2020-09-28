Liverpool - Arsenal | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Son şampiyon Liverpool sahasında Arsenal'i ağırlıyor. İki takım da bu sezon ligde 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Liverpool - Arsenal maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Liverpool evinde Arsenal ile karşılaşıyor. Liverpool - Arsenal maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Arsenal maçı saat 22.00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Anfield'da oynanan mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetiyor.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane

Arsenal: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Saka, Xhaka, Ceballos, Bellerin, Aubameyang, Lacazette, Willian





DİĞER