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Liverpool - Arsenal | CANLI

Liverpool - Arsenal | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

'in 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Son şampiyon sahasında 'i ağırlıyor. İki takım da bu sezon ligde 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Liverpool - Arsenal maçını aspor.com.tr'den olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaşıyor. Liverpool - Arsenal maçının anlatımı aspor.com.tr'de...

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Arsenal maçı saat 22.00'de başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Anfield'da oynanan mücadeleyi hakem Craig Pawson yönetiyor.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane

Arsenal: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Saka, Xhaka, Ceballos, Bellerin, Aubameyang, Lacazette, Willian


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