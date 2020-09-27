27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham - Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Newcastle United maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Lloris, Doherty, Alderweireld, Dier, Davies, Winks, Hojbjerg, Lo Celso, Moura, Kane, Son

Newcastle United: Darlow, Manquillo, Lascelles, Fernandez, Ritchie, Hendrick, Shelvey, Hayden, Fraser, Carroll, Wilson

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