Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham - Newcastle United maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Tottenham: Lloris, Doherty, Alderweireld, Dier, Davies, Winks, Hojbjerg, Lo Celso, Moura, Kane, Son
Newcastle United: Darlow, Manquillo, Lascelles, Fernandez, Ritchie, Hendrick, Shelvey, Hayden, Fraser, Carroll, Wilson
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