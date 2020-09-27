27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Spezia - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spezia - Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ve 'ün formasını giydiği Sassuolo deplasmanda 'ya konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında milli yıldızlarımız ve 'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spezia - Sassuolo maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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