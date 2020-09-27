İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Spezia'ya konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında milli yıldızlarımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Spezia - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPEZIA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Spezia - Sassuolo maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER