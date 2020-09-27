27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sheffield United - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Sheffield United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, Sheffield United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Leeds United maçı 27 Eylül Pazar günü saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SHEFFIELD UNITED - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sheffield United: Ramsdale, Basham, Ampadu, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Berge, Stevens, McGoldrick, McBurnie

Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Dallas, Costa, Klich, Phillips, Rodrigo, Harrison, Bamford

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