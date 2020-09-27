İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leeds United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Sheffield United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leeds United karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, Sheffield United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Leeds United maçı 27 Eylül Pazar günü saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SHEFFIELD UNITED - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sheffield United: Ramsdale, Basham, Ampadu, O'Connell, Baldock, Lundstram, Norwood, Berge, Stevens, McGoldrick, McBurnie

Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Dallas, Costa, Klich, Phillips, Rodrigo, Harrison, Bamford

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