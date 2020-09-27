27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile 'ın formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız 'ın formasını giydiği deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Juventus maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Mirante, Mancini, Ibañez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Džeko

Juventus: Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, McKennie, Bentancur, Ramsey, De Sciglio, Kulusevski, Ronaldo

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