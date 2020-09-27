İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Valladolid ile Celta Vigo kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Valladolid, Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL VALLADOLID - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid - Celta Vigo maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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