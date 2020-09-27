27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid - Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'nın 3. haftasında ile kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. , Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği 'yu konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL VALLADOLID - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid - Celta Vigo maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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