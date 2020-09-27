27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile ve 'nün formasını giydiği karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Manchester City - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yaparken, maçın yayın saati ve kanalı en fazla aratılan sorgular arasında yerini aldı. Peki, Manchester City - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Leicester City maçı 27 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Benjamin Mendy, Nathan Ake, John Stones, Kyle Walker; Rodri, Fernandinho; Riyad Mahrez, De Bruyne, Phil Foden; Raheem Sterling

Leicester City: Schmeichel, Justin, , Evans, Castagne, Mendy, Barnes, Maddison, Praet, Pérez, Vardy

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