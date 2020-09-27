27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi birçok futbolsever detayları araştırıyor. Merak edilenlerin arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric
Bayern Münih: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

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