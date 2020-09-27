İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona ile Udinese kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızlarımız Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona sahasında Udinese ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HELLAS VERONA - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Udinese maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER