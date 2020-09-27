27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crotone - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Crotone - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile 'nun formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crotone - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız 'nun formasını giydiği deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crotone - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CROTONE - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crotone - Milan maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CROTONE - MILAN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, , Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic

Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy

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