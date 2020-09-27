İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Villarreal kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona, La Liga'nın 3. haftasında Villarreal'i konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Villarreal maçı 27 Eylül Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - VILLARREAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Messi, Coutinho, Fati; Griezmann

Villarreal: Asenjo; Gaspar, Funes Mori, Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Coquelin, Gomez; Moreno, Alcacer

DİĞER