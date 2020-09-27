İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atlerico Madrid ile Granada kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid, La Liga'nın 3. haftasında Granada'yı konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Granada 27 Eylül Pazar günü saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atlético Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente; Joao Félix, Diego Costa.

Granada: Rui Silva; Dimitri Foulquier, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Ángel Montoro; Antonio Puertas, Roberto Soldado, Darwin Machís.

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