27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid - Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

İspanya 'nın 3. haftasında Atlerico Madrid ile Granada kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. , La Liga'nın 3. haftasında Granada'yı konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Granada 27 Eylül Pazar günü saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atlético Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente; Joao Félix, .

Granada: Rui Silva; Dimitri Foulquier, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Ángel Montoro; Antonio Puertas, , Darwin Machís.

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