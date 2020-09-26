26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

West Bromwich - Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. The Hawthorns Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Chelsea maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Branislav Ivanovic, Dara O'Shea, Conor Townsend; Matheus Pereira, Romaine Sawyers, Jake Livermore, Grady Diangana; Callum Robinson.

Chelsea: Willy Caballero; Reece James, Kurt Zouma, , Ben Chilwell; N'Golo Kante, Mateo Kovacic; Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner; Tammy Abraham.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Crystal Palace - Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Crystal Palace - Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Lille Burak'la güldü! Lille Burak'la güldü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör