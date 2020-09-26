İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde West Bromwich ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Bromwich ile Chelsea kozlarını paylaşacak. The Hawthorns Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Chelsea maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Branislav Ivanovic, Dara O'Shea, Conor Townsend; Matheus Pereira, Romaine Sawyers, Jake Livermore, Grady Diangana; Callum Robinson.

Chelsea: Willy Caballero; Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell; N'Golo Kante, Mateo Kovacic; Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner; Tammy Abraham.

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