İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon Real Madrid, Real Betis deplasmanına çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis - Real Madrid maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Emerson, Rodríguez, Carvalho, Joaquín, Canales, Fekir, Iglesias

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema

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