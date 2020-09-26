26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Betis - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 3. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Son şampiyon , deplasmanına çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis - Real Madrid maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Bravo, Moreno, Bartra, Mandi, Emerson, Rodríguez, Carvalho, Joaquín, Canales, Fekir, Iglesias

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema

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